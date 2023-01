Napoli, morta Nunzia: la mamma coraggio si spegne dopo il parto. Aveva 27 anni

Non ce l'ha fatta Nunzia, 27 anni, la mamma coraggio che stava combattendo contro un tumore mentre era in dolce attesa della piccola Emanuela. Ha lottato per tutta la gravidanza per dare alla luce la bimba. Dopo il parto però Nunzia si è spenta.

Il fatto è avvenuto lunedì scorso, come riporta «Internapoli». La neonata sta bene, ha potuto passare qualche ora con la mamma prima di salutarla per sempre. Oggi si terranno a Chiaiano i funerali della giovanissima.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e dolore che stanno arrivando sui social. Come ad esempio questo di un utente: «Sto male e non voglio crederci, tu che mi trattavi come fossi uno di famiglia sapendo il legame che ho con tuo marito che per me e un fratello. Che Dio possa tenerti per mano e far in modo di farti stare vicino alle tue principesse con l’anima. Tu che sei la nostra famiglia, tu che sei sempre stata il nostro pilastro, te ne sei andata. Com c’è putut fa chest cor mi, nun c sta rlor chiu fort, cresceremo le tue figlie proprio come facevi e volevi tu e c c’è cumbinat nu mammami e chi t scord chiu aro stai rim ca e sul nu suon». Ancora, nei post e nei commenti sui social si leggono frasi come: «Non Ci Pisso Crendere Ancora.. Mi Si è Ghiacciato Il Cuore Stamattina», oppure «Ora Restano Solo i Ricordi I Nostri Pomeriggi Trascorsi Insieme Amica Mia Non Ci Sono Parole. Dai Tanta Forza Alla Tua Mamma e Alle Tue Principesse R.I.P».