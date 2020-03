Morte 15enne, il Comitato Lenzuola Bianche: «Ai giovani di Napoli diciamo "Fuitevenne"»

«“Fuitevenne….se volete vivere, fuitevenne a Napule”: lo dissero don Rapullino e Eduardo trenta e quarant’anni fa. Lo diciamo noi oggi, dopo che un ragazzo di 15 anni è morto: “Fuitevenne"». Dopo l’omicidio di Ugo Russo, il ragazzino ucciso da un carabiniere stanotte dopo un tentativo di rapina, Armando Simeone, portavoce del Comitato Lenzuola Bianche lancia un appello che suona di provocazione ai giovani di Napoli: “Fuitevenne”. Il famoso monito lanciato all’epoca da De Filippo prima e dal parroco di Santa Caterina a Formiello dopo, viene ora rinnovato nelle parole di chi, appena qualche giorno fa, ha incontrato il premier Giuseppe Conte e il presidente francese Emmanuel Macron a cui ha sottolineato il degrado e l’emergenza sicurezza nei vicoli del centro storico.



«Ai giovani di questa città diciamo “Fuitevenne", come fecero a suo tempo Eduardo De Filippo e don Franco Rapullino (quest’ultimo dopo la morte di un bambino di 2 anni, Nunzio Pandolfi, ucciso da un killer della camorra mentre era in braccio al padre) - tuona Simeone - Inutile investire nel turismo nei quartieri popolari, se non si offre una chance concreta a questi cosiddetti ragazzi “difficili”». «Se non si crea sviluppo, lavoro, politiche sociali non cambierà mai nulla. - prosegue - La Napoli popolare da un lato investe in B&B e dall’altro somiglia sempre più alle favelas brasiliane - rimarca il referente del Comitato Lenzuola Bianche - rioni popolari come il Borgo Sant’Antonio Abate, i Quartieri Spagnoli, Forcella e la Sanità, dove sta crescendo il turismo di massa, dovrebbero essere anche il volano di recupero di minori a rischio. Come? Assumendo questi ragazzi nei B&B, nei negozi, nelle pizzerie e nei ristoranti. Ecco la vera sfida». Altrimenti la soluzione, a detta di Simeone, è una sola: «Saremo costretti a dire ai giovani di questa città “scappate, ormai è tardi”. Perché la realtà è sotto gli occhi di tutti. Non passano un mese o due e si ripetono drammi analoghi a quello di stanotte, in cui ha perso la vita l’ennesimo 15enne». © RIPRODUZIONE RISERVATA