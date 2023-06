Morti in mare, a Napoli pittura rossa sulla bandiera Ue all’esterno del Consolato greco

«Assassini» gridano i manifestanti, giunti in sit-in all’esterno del Consolato greco di Napoli dopo un breve corteo partito dalla Cumana del corso Vittorio Emanuele, prima di versare della pittura rossa sulla bandiera dell’Unione Europea.

È stato questo il momento più emblematico della manifestazione promossa dalla rete antirazzista di Napoli in occasione della Giornata mondiale del rifugiato che ha portato, nel tardo pomeriggio di oggi, circa 100 attivisti a presidiare la sede istituzionale ellenica per denunciare l’ennesima strage consumatasi qualche giorno fa nel Mediterraneo.

Oltre 700 i naufraghi, almeno 600 tra morti e dispersi, di cui un centinaio di bambini: sono i raccapriccianti numeri dell’ecatombe di migranti avvenuta a largo di Pylos, nel Peloponneso.

Catastrofe che rappresenta difatti una delle peggiori tragedie registrate nella storia del Mediterraneo.

«Lutto universale. Rabbia universale. Basta stragi in mare» è il testo che compare su uno striscione esposto all’esterno del consolato, presidiato delle forze dell’ordine già dal primo pomeriggio. A far crescere l’indignazione della società civile è anche il mancato intervento di soccorso della Guardia costiera greca che per 24 ore ha preferito non prestare soccorso osservando da lontano il peschereccio stracolmo di vite naufragare tra le onde del mar Ionio. Lo stesso mare dove lo scorso febbraio, per motivi analoghi, si è consumata la strage di Cutro dove hanno perso la vita quasi cento migranti. In quella tragica occasione «il rifiuto di soccorso» arrivò dal governo italiano.

«Questo per noi è inaccettabile – racconta Abdel El Mir del Movimento Migranti e Rifugiati di Napoli - è l’atto che segna la disumanità che sta rappresentando l’Unione europea da anni: dal 2014 ad oggi sono morte in mare circa 25mila persone. Oggi il Mediterraneo è la più grande fossa comune del pianeta. Siamo qui per testimoniare che c’è una parte di Napoli e di questo Paese che non accetta questa disumanità ed è triste che a questo presidio non sia intervenuta nessuna figura istituzionale».

Gli attivisti chiedono difatti: canali umanitari sicuri a chi scappa dalla povertà estrema, dalle guerre, dal disastro climatico e dai lager «che noi stessi finanziamo in Libia». Ad intervenire alla mobilitazione è arrivato anche padre Alex Zanotelli. «L’Europa sta naufragando - denuncia allarmato il missionario – stiamo negando la semplice civiltà basata sull’aiutare il prossimo: non siamo più la patria dei diritti umani c’è qualcosa che non va. Il mio augurio è che questa giornata del rifugiato possa effettivamente trasformarsi in un monito forte per l’Europa e i paesi ricchi del mondo nel cambiare strada perché così andiamo davvero verso la catastrofe».