Morti Solfatara, venerdì l'incarico ai sette super periti del Tribunale

Martedì 18 Settembre 2018, 12:10

Sarà conferito venerdì prossimo l'incarico ai sette «super periti» nominati dal Gip di Napoli che, nell'ambito delle indagini sulla tragedia della Solfatara di Pozzuoli dello scorso 12 settembre, in cui persero la vita tre turisti, prenderanno parte all'incidente probatorio chiesto lo scorso 30 luglio dai pm di Napoli titolari del fascicolo Anna Frasca e Giuliana Giuliano. Lo rende noto l'avvocato Alberto Berardi, del Foro di Padova, che assiste i familiari delle vittime con l'avvocato Vincenzo Cortellessa e lo Studio 3A.Quel giorno asfissiati dai gas, morirono il piccolo Lorenzo Carrer, il padre, Massimiliano, e la madre, Tiziana Zaramella. Sopravvisse solo il figlio più piccolo della coppia, che oggi ha 9 anni e vive con la zia. Dall'inchiesta sono emerse gravi lacune sul piano della sicurezza sia per i visitatori sia per il personale impiegato nell'area, da allora sotto sequestro: tra queste i camminamenti non tracciati, mancanza di segnaletica, nessuno studio preliminare sulla crosta calpestabile.