Pasquale Maltese, l'uomo di 29 anni ricoverato ieri in ospedale e morto oggi nel Rizzoli, è deceduto per meningite: la conferma è giunta in serata dall'ospedale Cotugno di Napoli che ha eseguito analisi ed accertamenti sui campioni prelevati. Per tutta la giornata i vertici sanitari del Rizzoli avevano escluso il possibile collegamento tra la morte di Maltese e quella della piccola nipotina di un anno, deceduta al Santobono per una meningite fulminante, lo scorso 14 gennaio. I familiari di Pasquale Maltese, operaio e padre di una bimba di 3 anni, avevano chiesto l'intervento dei carabinieri i quali avevano informato il pm di turno e avevano sequestrato cartella clinica e salma. In serata è giunta la notizia dal Cotugno ed è scattato l'allarme anche perché uno zio del ragazzo, G.Z, è stato ricoverato al pronto Soccorso del Rizzoli ed è sotto osservazione. I sanitari hanno fatto quindi scattare la profilassi per i familiari e per coloro che hanno avuto contatti con Pasquale Maltese.

Sabato 24 Febbraio 2018, 08:17 - Ultimo aggiornamento: 24-02-2018 14:30

