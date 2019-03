Sorrento, morto al ritorno dall'ospedale: il pm chiede l'archiviazione per due medici

Venerdì 29 Marzo 2019, 20:36

A stroncare la vita di Luigi Nica, nel 2017, sarebbe stata un'insufficienza cardio-respiratoria acuta complicata da una patologia neoplastica: ecco la ricostruzione sulla base della quale la Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta aperta a suo tempo sulla morte del 40enne autista residente a Meta. Non ci sarebbe stata, dunque, alcuna negligenza da parte dei due medici che prestarono soccorso a Nica negli ultimi giorni di vita e a carico dei quali era stato ipotizzato il reato di omicidio colposo.Nica accusò dolori lancinanti all’addome e perciò fu trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Sorrento. Qui fu sottoposto agli esami di rito e gli fu applicata una flebo. Per il medico di turno l'autista non si trovava in imminente pericolo di vita. Perciò fu dimesso e tornò a casa dove, tuttavia, le sue condizioni si aggravarono ben presto. A quel punto la moglie si rivolse al medico di base, descrivendogli telefonicamente i sintomi accusati dal marito e chiedendogli indicazioni. Stando alle ricostruzioni fatte dalla Procura, a Nica fu nuovamente sottoposto a terapia per via endovenosa su consiglio del medico di base. Di lì a poco, però, l'uomo perse conoscenza e morì. I familiari denunciarono la vicenda alla magistratura che immediatamente aprì un'inchiesta.A distanza di quasi due anni la relazione stilata dai periti al termine dell'autopsia scagiona il medico del pronto soccorso e il medico di base a carico dei quali si ipotizzava l'omicidio colposo: «L’operato dei curanti intervenuti presso l’ospedale di Sorrento, nel corso del breve ricovero di Nica, seppur viziato da una incompleta strategia diagnostica, in quanto fuorviata dalla genericità del quadro clinico presentato dal paziente, non integra gli estremi di una condotta tecnico-professionale colposamente grave o comunque tale da aver effettivamente inciso nel determinismo del decesso del paziente». Di qui la richiesta di archiviazione alla quale i familiari di Nica si sono già opposti: un braccio di ferro che a breve sarà risolto dal gip Antonello Anzalone.