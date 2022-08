Morto Alfonso Zarone, addio decano della medicina legale di Napoli

Quando si riferiva alla professione cui aveva dedicato oltre 50 anni della sua vita, ripeteva: «Un corpo senza vita parla, ti spiega le cause della sua morte, ma bisogna interrogarlo al meglio». Avrebbe compiuto 94 anni a ottobre Alfonso Zarone, morto nella sua casa vomerese. Si è lasciato andare sereno, dopo un'esistenza di battaglie anche negli ultimi anni quando, a una mente rimasta sempre lucida e ricca di ricordi, non corrispondeva più un corpo auto sufficiente.

Medico legale, quando quest'attività significava ore e ore a contatto con i cadaveri in autopsie prive dei supporti delle sofisticate strumentazioni attuali. Ne aveva eseguite oltre mille nella sua carriera, diventando uno dei consulenti di fiducia della Procura della Repubblica tra gli anni 70 e 80 del secolo scorso. Giovanissimo, fu lui a eseguire l'ispezione esterna del corpo di Lucky Luciano morto all'improvviso all'ingresso dell'aeroporto di Capodichino. Ma ha firmato centinaia di autopsie, rimaste nella storia giudiziaria su molti casi delicati: il delitto del vicoletto Berio, che ispirò il film di Michele Massa, l'omicidio di Anna Parlato Grimaldi, la morte delle bimbe di Ponticelli, la consulenza tecnica sulle cozze nel golfo di Napoli durante l'epidemia di colera del 1973 o le delicate autopsie sui corpi di molti uccisi nella guerra di camorra nell'era cutoliana.

Era stato allievo di Vincenzo Maria Palmieri, che chiamava sempre il suo «maestro», insieme con il suo coetaneo Carlo Romano. All'Università era stato libero docente di medicina legale, ma mentre Romano aveva proseguito l'insegnamento universitario succedendo a Palmieri, a lui toccò il primato di fondare una divisione di medicina legale ospedaliera al Cardarelli. Fu il primo a farlo in Italia e fu tra i più giovani primari a poco più di 30 anni. Divenne anche vice presidente dell'Associazione nazionale di medicina legale. Amante della poesia e della musica da figlio di una pianista, imparò da autodidatta a suonare il piano e la fisarmonica. I suoi amici ne hanno sempre apprezzato il brio nella serate in cui suonava canzoni napoletane, accompagnandole a storielle gustose. Presidente e past president del Rotary comuni vesuviani di cui fu uno dei fondatori, ha continuato a lavorare da libero professionista dopo la pensione. Anche in consulenze tecniche in processi delicati come quello di padre Rassello o dell'ex ministro Franco De Lorenzo.

Negli anni del terrorismo, il suo nome fu trovato nei documenti in cui veniva indicato tra i bersagli designati dopo l'uccisione del suo amico criminologo Alfredo Paolella. Di minacce rivolte a lui e alla famiglia ne ricevette molte, ma mantenne sempre equilibrio nelle sue perizie e diagnosticò l'incompatibilità carceraria del nappista Alberto Buonoconto poi morto suicida. Amava ripetere: «Il mio è un lavoro clinico, su basi oggettive in cui non devono entrare le convinzioni personali». Si è spento lasciando miriadi di memorie e ricordi, anche scritti, di una vita di battaglia andata avanti nonostante i sei by-pass avuti da quando aveva poco più di 40 anni. Lascia la moglie Wanda, il figlio Fernando, docente ordinario al Secondo Policlinico, la figlia Biancamaria, docente di italiano e i suoi quattro nipoti.