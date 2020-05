Morto Antonio Ambrosio, addio al decano dei primari

Addio a un caposcuola della Neurochirurgia campana: si è spento ieri all'età di 88 anni Antonio Ambrosio, testimone di un'epoca gloriosa della scuola medica napoletana, indiscusso protagonista, tra gli anni Settanta e Novanta, della sua disciplina. Ambrosio si laurea in Medicina e Chirurgia a Napoli nel 1956, consegue la specializzazione in Neurochirurgia tre anni dopo, nel 1959. Una carriera percorsa tutta in discesa quella di Ambrosio grazie a capacità e perizia professionale, intuito e indiscussa capacità di leadership. In pochi anni dopo la specializzazione brucia le tappe e nel 1972, a soli 33 anni, è già dirigente di Struttura complessa (a quel tempo ci diceva primario) e libero docente di Neurochirurgia percorsa prima al Santobono, nell'unità pediatrica della disciplina dove ha allevato una genìa di grandi professionisti del settore per poi passare al Cardarelli dove ha trascorso da apicale gli ultimi anni della sua carriera. È stato infatti il primo direttore della XXV divisione di Neurochirurgia della Azienda ospedaliera autonoma di rilievo nazionale Antonio Cardarelli.

Erede di Francesco Castellano, caposcuola della Neurochirurgia italiana, storico primario degli Ospedali riuniti di Napoli, tutti i suoi allievi sono diventati a loro volta primari, da Pasquale Caiazzo al Cardarelli a Giuseppe Maggi per molti anni a capo dell'unità specialistica del Santobono a Michele Genovese primario a Nocera e poi al Neuromed di Pozzilli per finire a Raffaele De Falco a capo della Neurochirurgia dell'ospedale di Pozzuoli. Ambrosio è stato per molti anni presidente regionale dell'Anpo (Associazione nazionale primari ospedalieri), e presidente della Società europea di Neurochirurgia pediatrica quindi direttore, presidente e infine presidente emerito della Scuola medica ospedaliera napoletana che continui a fondare. Uno spazio e un luogo di cultura e di confronto scientifico edificato a cavallo tra varie discipline mediche diventato vero centro aggregatore di cultura in città. Personalità poliedrica dai mille interessi quella di Ambrosio con asperità nel carattere che chi lo ha conosciuto da vicino attribuiva alla necessità di proteggere il tratto di profonda umanità che lo contraddistingueva.

Molto legato all'ex ministro Paolo Cirino Pomicino, con cui condivideva l'interesse scientifico e politico, resta indelebile, nel singolare rapporto di amicizia con quest'ultimo, il necrologio che Pomicino fece pubblicare sul Mattino il 10 settembre del 2015 avendo appreso per errore della prematura sua scomparsa.

«Ambrosio era un uomo dai mille interessi e dalla intelligenza brillante», commenta Vittorio Russo, anche lui ex primario del Cardarelli e successore, anni orsono, di Ambrosio al timone dell'Anpo.

