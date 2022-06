Incidente in scooter, Antonio muore a 19 anni: figlio di magistrato, fu bronzo agli Europei di canoa

Lutto nel mondo sportivo napoletano: è deceduto ieri Antonio Marino (nella foto), medaglia di bronzo agli Europei di canoa polo lo scorso settembre. Antonio, figlio del pubblico ministero Maria di Mauro, per anni in forza alla Direzione distrettuale antimafia di Napoli e da qualche mese promosso aggiunto presso la Procura di Napoli nord, era ricoverato da dieci giorni.

Il giovane, tesserato per il Circolo nautico Posillipo, era in coma farmacologico. Era stato vittima di un incidente in scooter. «Tutte le sezioni sportive sono vicine alla famiglia di Antonio, ai suoi compagni di squadra e alla sua allenatrice, Francesca Ciancio, in questo terribile momento», scrive in una nota il Circolo nautico Posillipo.