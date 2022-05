Morto il penalista Carlo Fabbozzo: lutto nel mondo forense napoletano

Lutto nel mondo forense partenopeo per l'improvvisa morte dell’avvocato Carlo Fabbozzo, stroncato da un infarto ieri sera, poco dopo la mezzanotte, all’età di 64 anni. Il penalista, molto noto nell’ambiente forense napoletano, è deceduto nel suo buon retiro di Conca de Marini, dove amava rifugiarsi durante i weekend. Aveva partecipato in importanti processi legati alla criminalità organizzata ma anche alla politica e alla pubblica amministrazione. Un grande professionista molto apprezzato da colleghi e amici.

«Era un vulcano - racconta il suo allievo, l'avvocato Michele Dell'Aquila - per me è stato un padre, il mio maestro a cui ho affidato la crescita della mia vita professionale e umana. Mi ha dato tutto quello che mi serviva per diventare uomo e avvocato. Ho perso un mio riferimento solido e affettuoso».