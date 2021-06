Morto Biagio Buonomo, ex sindaco di Casoria e storico preside del liceo Durante di Frattamaggiore

È morto Biagio Buonomo, ex sindaco di Casoria e preside dello storico liceo Durante di Frattamaggiore dal 1990 al 2002. «Insieme a tutta l’amministrazione - scrive sui social il sindaco di Casoria, Raffaele Bene siamo vicini alla famiglia Buonomo per la scomparsa del caro prof Biagio. Mi legano ricordi personali, essendo stato il preside del liceo Durante, da me frequentato, oltre al ricordo per il suo impegno politico che lo ha visto ricoprire diversi ruoli in città, su tutti quelli di primo cittadino».