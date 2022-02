Morto Biagio Russo, il vigile urbano gentiluomo conosciuto da tutti i vomeresi

È scomparso a 72 anni Biagio Russo, il vigile urbano conosciuto praticamente da tutti i vomeresi. Per molti anni in servizio nel quartiere collinare, svolgeva il suo turno con rigore e puntualità. Tra i luoghi maggiormente battuti dall’agente c’era piazza Vanvitelli dove, con gentilezza ma anche con fermezza, non si risparmiava nel contrastare la sosta selvaggia particolarmente diffusa al Vomero e soprattutto a piazza Vanvitelli e nelle strade limitrofe.

Tanti gli omaggi e le parole di affetto su Facebook e sugli altri social network. «Biagio, il vigile urbano del Vomero. Una persona cordiale, un lavoratore integerrimo. Inflessibile con il suo fischietto sempre pronto all’uso». E ancora: «Sapeva sorriderti come se fossi un amico di vecchia data ma se non rispettavi le regole, mentre ti stava parlando con cordialità, già aveva preso il libretto delle multe per sanzionarti». I funerali si sono svolti ieri mattina a Scampia, dove tanti amici e colleghi hanno voluto dare l’ultimo saluto al vigile gentiluomo tanto amato dai vomeresi.