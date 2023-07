Lutto nella comunità umanistica federiciana. È morto Ugo Mario Criscuolo, docente emerito di Lingua e Letteratura greca della Federico II, che ha formato centinaia di grecisti nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera accademica. Un malore improvviso, probabilmente dovuto al forte caldo, lo ha stroncato mentre si trovava in spiaggia di Geremeas, sulla costa sud orientale della Sardegna, dove si trovava in vacanza con i familiari.

Nonostante l’intervento dell’elisoccorso e i tentativi di rianimazione, per il docente 79enne originario di Castellammare di Stabia non c’è stato nulla da fare. Si tratta del terzo caso di morte dovuta a improvviso malore in Sardegna, attualmente interessata da un’ondata di caldo con temperature ben oltre i 40 gradi e picchi di 48 gradi: le altre due vittime a Baunei, in Ogliastra, e a Quartucciu, nella città metropolitana di Cagliari. A Napoli, invece, continua l’allarme per i pronto soccorso affollati da pazienti con problemi di salute legati all’ondata di caldo. In prima linea l’ospedale Cardarelli, che ha registrato a fine giornata 206 ingressi nel reparto di urgenza.



Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di lunedì nell’affollatissima spiaggia di Geremeas, nel comune di Maracalagonis, circa 30 chilometri da Cagliari. Criscuolo si è sentito male sotto gli occhi dei parenti e della moglie Marisa e di numerosi bagnanti che affollavano la spiaggia a quell’ora. Si è accasciato sull’arenile, perdendo poco dopo conoscenza. L’allarme è stato dato immediatamente e sul posto è intervenuto l’elisoccorso, i soccorritori hanno cercato di rianimarlo per oltre mezz’ora, ma tutto è stato vano. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Maracalagonis che hanno inviato una dettagliata informativa al magistrato di turno che ha disposto la restituzione della salma ai familiari per le esequie.



Socio fondatore dell’associazione Certamen Plinianum e membro del Rotary Club di Castellammare di Stabia, di cui era stato anche presidente, Criscuolo oltre che stimato grecista era anche appassionato bizantinista. Aveva insegnato in passato nelle università di Macerata, Palermo, Genova e Messina, e alla Federico II di Napoli ha ricoperto anche l’incarico di direttore del Dipartimento di Filologia Classica «Francesco Arnaldi». Era socio ordinario della Accademia Pontaniana dal 1986; socio ordinario della Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti della Società Nazionale di Scienze e Lettere; socio corrispondente della Accademia Peloritana; socio di numerosi sodalizi e istituti di ricerca. I suoi interessi di ricerca hanno spaziato dalla produzione letteraria greca classica (soprattutto la tragedia) a quella tardoantica (saggi su Giuliano Imperatore, Temistio, Gregorio di Nazianzo, Libanio) e bizantina (Michele Psello, ma anche edizioni critiche di scritti inediti di retori del XII XIII secolo: Michele Italico, Costantino Stilbes, Manuele Caranteno...) Oggetto di particolare interesse in più occasioni è stata la tradizione neoplatonica, da Giamblico a Simeone il Nuovo Teologo, a Psello e oltre Psello (Michele Italico e Giovanni Italo).



Intanto a Napoli prosegue l’allarme caldo, con nosocomi affollati. Il Cardarelli ha registrato a fine giornata 206 persone entrate nel reparto di urgenza di cui 15 codici rossi e 57 gialli. Grave anche la situazione all’Ospedale del Mare, che dal 10 al 25 luglio ha avuto 160 accessi in più rispetto alla media, di cui una forte percentuale dovuta al caldo. Peggiora la situazione dei ricoveri nei pronto soccorso anche negli altri ospedali di Napoli, come al Pellegrini dove negli ultimi quattro giorni c’è stato il 20 per cento di arrivi in più al pronto soccorso, un aumento quasi tutto legato alle ondate di caldo. La Protezione Civile della Campania, intanto, ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato su tutto il territorio regionale per oggi. Da qui, dal rischio di caduta alberi per i forti venti, un’ordinanza del comune di Napoli ha disposto la chiusura dei cimiteri per la giornata di oggi. Con il settore costiero che è quello più esposto e si raccomanda di prestare attenzione a ombrelloni, gazebo e strutture temporanee. Viene anche segnalato un forte rischio incendi in zone costiere impervie e pinete.