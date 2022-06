Morto Cosimo Di Lauro, a Scampia vedette della camorra e giovani pronti al riscatto

Non c'è un graffito, non un manifesto funebre che ne annunci la morte come avvenuto per altri famigerati boss come Raffaele Cutolo. Nel quartiere dove Cosimo Di Lauro ha prima ereditato e poi costruito la propria fama di capoclan nessuno vuole parlare di lui. Qui, in quello che originariamente doveva essere il Rione dei Fiori, poi ribattezzato dai suoi stessi residenti Il Terzo Mondo, anche i muri possono solo ricordare in silenzio l'epoca...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati