Cicciano piange don Manzi, era il sacerdote del sorriso

Cicciano piange don Antonio Manzi. Lo storico parroco della chiesa dell'Immacolata (dal 1959 fino al 2000) e ex insegnante di religione in diversi istituti scolastici, è morto questa mattina all'età di 92 anni nel centro Aias dove era ricoverato dallo scorso mese di febbraio.

Al religioso originario di Scafati, molto amato dalla comunità ciccianese di cui era cittadino onorario dal 2016, per il suo sorriso e per la sua generosità e non solo, è stata anche dedicata una pagina sui social con foto e ricordi del suo lungo sacerdozio durato ben 69 anni.

APPROFONDIMENTI VATICANO Tradizionalisti in rivolta contro il divieto del Papa ​alla messa... LA VISITA Pompei, il presidente della Cei Bassetti prega per la pace nel...

Il parroco di Cicciano don Mariano Amato ha annunciato che la salma di don Antonio Manzi giungerà domani mattina alle 8.30 alla chiesa dell'Immacolata "per chi volesse pregare e sostare brevemente". Le esequie saranno celebrate nella chiesa di San Pietro Apostolo alle ore 16.30.