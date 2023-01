Bagnoli in lutto, morto lo storico “don” Giuseppe Amazzini: «Un elegante cavaliere»

Il quartiere napoletano di Bagnoli è in lutto: si è spento Giuseppe Amazzini, anziano conosciuto praticamente da tutti i bagnolesi. Impossibile non averlo mai visto passeggiare per viale Campi Flegrei, con il suo cagnolino al guinzaglio, la radiolina portatile accesa e il suo completo elegante, con tanto di cappello.

Una vero e propria istituzione bagnolese, ricordato da tantissimi suoi conoscenti su Facebook come «un simbolo elegante e gioioso». «Bagnoli è triste come non mai - scrive un abitante del quartiere -, sembre gentile, garbato, scherzoso». Per tutti era “O’ nonn”, o “don Peppe”. Nel periodo di Natale, Giuseppe era solito travestirsi da Babbo Natale e regalare caramelle ai bambini del posto. Un «elegante cavaliere vestito di bianco», sempre pronto a raccontare ai passanti aneddoti bagnolesi.

Giuseppe Amazzini resterà nella storia del quartiere non solo per la sua personalità, ma anche per essersi messo al servizio dei cittadini: come racconta un’abitante del quartiere su Facebook, fu anche grazie a lui se Bagnoli riuscì, nel 2019, ad ottenere la linea urbana di autobus 503 - in foto -, che portava a piazzale Tecchio passando per via Terracina, oggi non più in servizio.

I funerali di Giuseppe Amazzini si terranno martedì 10 gennaio presso la chiesa Maria desolata a Bagnoli.