Mercoledì 4 Settembre 2019, 10:09 - Ultimo aggiornamento: 04-09-2019 10:56

Era stato ricoverato all'ospedale di Sorrento con dolori lancinanti all'addome. Poche ore più tardi, però, era stato rassicurato e dimesso. Poi l'incredibile successione degli eventi: l'aggravamento delle sue condizioni di salute, il consulto col medico di base e infine il decesso. A distanza di due anni e mezzo, per la morte di Luigi Nica non ci sono responsabili: il gip del Tribunale di Torre Annunziata ha archiviato l'inchiesta a carico di Vincenzo Terrone e Giovanni Russo, i medici che avevano assistito il 40enne autista metese prima che il suo cuore cessasse di battere. Era il 31 marzo 2017 quando Nica fu accompagnato dalla moglie al pronto soccorso dell'ospedale di Sorrento. Da un paio di giorni accusava forti dolori all'addome. I medici lo sottoposero ad accertamenti e terapie per poi dimetterlo nel giro di qualche ora. Dopo il ritorno a casa, tuttavia, le sue condizioni non migliorarono. Tanto che sua moglie, in preda al panico, contattò il medico di base ricevendo una serie di indicazioni terapeutiche. Tutto inutile: poche ore più tardi la donna fu costretta a contattare il 118, ma gli operatori non poterono fare altro che constatarne la morte di suo marito. Sotto inchiesta per omicidio colposo finirono Vincenzo Terrone, medico del pronto soccorso, e Giovanni Russo, medico di base di Nica. Successivamente l'autopsia rivelò come quest'ultimo avesse «una situazione cardiaca seriamente compromessa» e come fosse affetto da un tumore fino a quel momento mai diagnosticato.