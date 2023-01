Napoli, morto il professor Filiberto Cimino. L’Università: «Per noi un maestro»

Il primo a dare la notizia è stato il figlio Giulio: «Buon viaggio papà», ha scritto sui social. Subito un tam tam di messaggi di cordoglio da parte di amici e colleghi. In lutto il mondo della ricerca e della Università. Il professor Filiberto Cimino è stato fondatore e direttore dell'Istituto di Scienze biochimiche e poi del Dipartimento di Biochimica e biotecnologie mediche. Ha avuto incarichi importanti tra nel reparto dirigenziale nel dipartimento assistenziale di Medicina di laboratorio del Policlinico universitario, di cui era stato in precedenza anche Direttore sanitario.

È stato membro del Consiglio d'amministrazione dell'università partenopea e, più recentemente, del Comitato etico dell'ateneo. E' stato, tra l'altro, presidente della Società Italiana di Biochimica e Biologia Molecolare e vice-presidente della Scuola Europea di Medicina Molecolare. L’Università Federico II lo ricorda così: «Il suo lavoro di scienziato – si legge nelle nota accademica - ha contribuito in maniera determinante all'affermazione internazionale della Scuola biochimica italiana, fin da quando lavorava negli Stati Uniti all'NIH di Bethesda.

Tornato in Italia, il professore Cimino ha continuato a svolgere, sempre con entusiasmo, una intensa attività di ricerca e a far crescere generazioni di allievi. Filiberto Cimino ha dedicato grande impegno all'attività di formazione dei medici ed è stato amato da tutti i suoi studenti per il modo in cui rendeva appassionanti le sue lezioni. La comunità federiciana tutta si stringe con profonda commozione intorno alla famiglia, agli allievi e ai colleghi tutti».