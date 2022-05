Incidente su autostrada A16 Napoli-Canosa: Francesco muore a 26 anni

È morto prematuramente Francesco Annunziata, 26enne originario di Cicciano in provincia di Napoli, coinvolto stamane in un incidente fatale avvenuto sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, nel tratto compreso tra Pomigliano e l'innesto con l'autostrada A1 Milano-Napoli. Il giovane, alla guida della sua moto, è stato vittima di uno scontro fatale con un mezzo pesante. Sul posto, immediato è stato l'intervento dei sanitari che non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso del giovane, avvenuto sul colpo.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Prende l'auto di nascosto e si schianta contro un cinghiale:... L'INCIDENTE Incidente sulla Variante di Avellino, Suv si ribalta: donna in... IL DRAMMA Campania, giovane muore in casa ad Atena Lucana: aveva solo 34 anni

La morte di Francesco lascia nello sconforto parenti ed amici che piangono la sua prematura scomparsa, assieme a tutta la comunità di Maiori, città alla quale Francesco era particolarmente affezzionato.