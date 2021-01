Ginecologo napoletano ucciso a Milano, la pista dei documenti. Un'ora di «buco»

È l’unico punto che non si incastra in alcun modo nelle due piste imbroccate dagli inquirenti. Non c’entra con un omicidio, ma fa a pugni anche con il suicidio. In entrambi i casi, la presenza di quell’oggetto resta al centro del giallo milanese: la presenza di una valigetta vuota (tranne un pacchetto di biscotti) resta un nodo gordiano. Che senso aveva portarsi a Milano un ingombro privo di contenuto? Perché quella valigetta era vuota? Parliamo delle ultime ore di vita di Stefano Ansaldi, il ginecologo morto a Milano in circostanze poco chiare la sera del 19 dicembre scorso. Quattordici giorni dopo, la Procura non ha cambiato ipotesi investigativa: batte la pista dell’omicidio contro ignoti, ma non esclude la pista del suicidio. E scava in una direzione ben precisa: il mondo degli affari, quello che va su e giù da Milano alla Svizzera, che si dà appuntamento nei pressi della stazione centrale, che si riproduce con rapidi passaggi di mano tra sconosciuti, persone che si incrociano - magari solo per pochi istanti - per una sola volta nella vita. E non è un caso che una delle piste investigative punta a scavare nel mondo dei cosiddetti spalloni, soggetti anonimi che riescono a spostarsi da Milano alla Svizzera, riuscendo sempre a passare inosservati. Due settimane di indagini serrate, nulla di rilevante penalmente è emerso fino a questo momento a carico del medico morto a Milano, ma c’è la possibilità che Ansaldi abbia incontrato qualcuno. Qualcuno che non vive a Milano, che il medico non conosceva personalmente. Un soggetto con il quale discutere di affari o magari di progetti legati alla ricerca. È lo stesso che ha fatto sparire soldi o documenti? È lo stesso che ha spinto il medico ad arrivare a Milano con una valigetta? Proviamo a mettere assieme alcuni tasselli, a partire da un buco nelle indagini legate alla brevissima permanenza del professionista beneventano (ma trapiantato a Napoli). Inchiesta condotta dal pm Adriano Scudieri e dal procuratore aggiunto Laura Pedio, c’è una ricostruzione chiara degli spostamenti di Ansaldi.

In tre ore di permanenza nel capoluogo lombardo, i pm hanno in mano una copertura di due ore. Hanno le immagini che consentono di ricostruire gran parte degli spostamenti del professionista, ma non tutto ciò che ha fatto a Milano. C’è un buco di un’ora. In sintesi: per due ore, Ansaldi è solo, non incontra nessuno; viene inquadrato al tavolino di un bar o mentre si sposta da un punto all’altro della zona a ridosso della stazione centrale. Per un’ora, non si sa cosa abbia fatto. E se abbia incontrato qualcuno. Lì al bar della stazione, viene filmato mentre strappa dei fogli di carta. Non è chiaro se fossero biglietti con scritte di propria mano o se invece fossero documenti destinati al macero. Particolare curioso della vicenda riguarda il sistema di smaltimento dei rifiuti, che ha di fatto divorato in tempo reale l’unica possibile traccia in grado di chiudere il caso della morte del ginecologo. Strappati e finiti nella spazzatura, quei pezzi di carta ridotti in brandelli sono stati prelevati dagli operatori ecologici e conferiti nell’isola che si occupa del riciclaggio della carta. Impossibile per i carabinieri battere sul tempo il sistema di raccolta milanese, dal momento che agli inquirenti sono finiti cesti della spazzatura vuoti e disinfettati.

Intanto, da Napoli, la morte del ginecologo continua ad alimentare reazioni da parte di chi aveva avuto la possibilità di conoscerne le doti professionali e la sensibilità umana. Nessuno, tra parenti e pazienti, crede alla possibilità che si sia tolto la vita. Era legatissimo al suo lavoro, seguiva giorno e notte le donne che si erano rivolte a lui, mostrandosi come un sicuro punto di riferimento medico, specie per chi avesse intrapreso la strada della fecondazione assistita. Testimonianze che non consentono di incastrare due punti su cui ora si concentrano le indagini: la valigetta vuota; e il buco di un’ora, di un uomo non inquadrato dalle telecamere della città più smart e videocontrollata d’Italia.



