Morto ​Gioacchino Perrotta, storico commerciante napoletano: era l'anima del Centro Commerciale Vomero

È morto nella notte Gioacchino Perrotta, storico commerciante napoletano, aveva 87 anni ed era un punto di riferimento per il mondo delle attività produttive cittadine, in particolare di quelle del Vomero, quartiere in cui aveva iniziato la sua attività.

Nel 1965 con la moglie Linda rilevó la rivendita n. 2 di tabacchi a via Bernini, in breve tempo la coppia divenne uno dei riferimenti del territorio. Linda e Gioacchino, grandi lavoratori, decisero di lottare anche contro la camorra e furono tra i fondatori del Centro Commerciale Vomero, convinti che contro i malavitosi ci volesse un’associazione forte e vicina alle forze dell’ordine.

Con il tempo Gioacchino aveva passato il testimone al figlio Vincenzo, oggi presidente del Centro Commerciale Vomero e della Federazione del Commercio campana, ma era rimasto a disposizione del territorio con la sua visione sempre attuale del mondo e i suoi consigli attenti e utili, dispensati ad amici e commercianti, giovani e anziani.

I funerali si svolgeranno domani alle 11 nella chiesa di San Gennaro al Vomero in via Bernini