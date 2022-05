Morto per malore a 34 anni: Giovanni Anastasio era stato candidato alle comunali di Afragola

Era tra i candidati delle ultime amministrative cittadine di Afragola un giovane di 34 anni morto a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo. Si chiamava Giovanni Anastasio e stava preparando, insieme alla sua compagna Valentina, il matrimonio. Amici e parenti sono sconvolti dalla prematura scomparsa di Giovanni così come l'intera comunità. Giovanni, al momento del malore, si trovava a Monopoli per motivi personali quando è stato colto da un improvviso malore. Sono prontamente intervenuti i soccorsi i quali hanno provato a rianimarlo, ma purtroppo il 34enne non ce l'ha fatta. È, inoltre, intervenuta anche una volante del locale commissariato di polizia di stato per ascoltare i testimoni.

Non mancano i numerosi messaggi di cordoglio sui social in cui viene ricordato come una persona sempre disponibile e gentile. Maria, una delle tante persone che conoscevano Giovanni, scrive: «Giovanni Anastasio mi hai distrutta. La più brutta notizia che potevo ricevere, Il mio gigante buono non c'è più! Eri pieno di vita pieno di progetti,sempre disponibile ad aiutare il prossimo,la vita è ingiusta,dio prende con sé sempre i più buoni, mancherai al cuore eri speciale Ti porterò con me così,con il tuo fantastico sorriso, non doveva andar cosi».

Anche i suoi colleghi di lavoro lo ricordano con tanto affetto: «Questa è una mattina molto triste per la nostra azienda. Una bruttissima notizia, di quelle che non avremmo mai voluto ricevere, ha squarciato i nostri cuori: è venuto a mancare Giovanni Anastasio, un validissimo collaboratore e, soprattutto, un grandissimo amico. Tutta l’azienda si stringe calorosamente attorno alla famiglia a cui va tutto il nostro affetto. Ciao Giovanni. Rip».