Napoli, morto Virnicchi: decano dei giornalisti partenopei

Giornalismo napoletano in lutto per la scomparsa di Giovanni Virnicchi, morto stamattina nella sua casa di via San Giacomo dei Capri all'età di 85 anni.

Virnicchi era il "decano" dei cronisti di nera: in tanti lo ricordano negli oltre 40 anni di lavoro al servizio dell'informazione seduto alla scrivania della storica Sala Cronisti della Questura, in via Medina, davanti alla macchina da scrivere Olivetti, che dovette abbandonare solo negli ultimi anni sostituendola ad un computer.

Immagine romantica da autentico cronista di tempi passati, nel corso della sua carriera Virnicchi aveva lavorato presso numerose testate, dal Mattino al Roma, dal Giornale di Napoli a Cronache, offrendo anche numerose collaborazioni, a cominciare dalla Rai.

Indimenticabili il suo sorriso, la sua affabilità e soprattutto la sua umiltà. Indimenticabile quel saluto che offriva a tutti con una battuta: "Ciao chiattò!": Giovanni non lasciava mai indietro un collega, e soprattutto ai più giovani che si affacciavano alla professione regalava sempre consigli e suggerimenti. Era un uomo buono, prima ancora di essere un grande professionista.