Morto Guido Lembo, a Capri lunedì la Taverna Anema e Core riapre

Capri. Lunedì riaprirà l’Anema e Core. Ad annunciarlo è Gianluigi Lembo che interpreta il pensiero e lo spirito del padre Guido che nemmeno nei momenti più bui della sua malattia ha pensato di fermare anche solo per pochi giorni quella che considerava la sua creatura.

Quindi lunedì sera alle ore 23 in punto, in quell’angolo di Capri che si divide fra il centro storico e la via del by night riprenderà il suo percorso accogliendo gli ospiti dell’isola, gli habitué e i giovani. Come era nelle intenzioni del suo creatore l’Anema e Core deve essere non un night, non una discoteca ma un ritrovo per chi vuole trascorrere alcune ore spensierate fra musica e amicizia. Guido lo ha lasciato scritto su una sua foto in un angolo della taverna, lasciando in dono la sua filosofia “Tutti cercano una seconda vita per qualche ora, Non mi interessa essere un bravo cantante ma essere stato uno scacciapensieri, aver regalato un sogno a chi esce sorridente”.

E’ quindi con questo spirito e questo stile che la taverna domani riapre le porte con Gianluigi e la band sul palco, invogliati da tanti amici e habitué e con i clienti in sala, i cosiddetti “tavernicoli” che vengano a Capri anche perché c’è l’Anema e Core.