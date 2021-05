Casoria: è morto Gianluca, il 27enne ferito un mese fa dall'ex della sua fidanzata

È morto dopo 50 giorni trascorsi in rianimazione al Cardarelli Gianluca Coppola, il ventisettenne di Casoria, ferito da tre colpi di pistola esplosi da Antonio Felli, dopo una lite avvenuta qualche minuto prima dell’agguato. Nonostante le cure dei sanitari, il cuore del giovane non ha retto ad una devastante infezione polmonare sopraggiunta già nelle ore successive al suo ricovero.devastati dal dolore I genitori di Gianluca che speravano nella forte fibra del loro ragazzo.

La morte di Gianluca cambia il capo di imputazione per Antonio Felli, 31 anni, Arrestato dopo 40 giorni di latitanza per lesioni gravissime E che ora è chiamato a rispondere di omicidio volontario. Secondo la direzione distrettuale antimafia di Napoli, che conduce le indagini, Antonio Felli, nonostante sia incensurato e ritenuto orbitante in uno dei gruppi affiliati alla galassia dei Moccia. Secondo quanto accertato dalle indagini Antonio Felli, non gradiva che la sua ex fidanzata avesse intrapreso una relazione con Gianluca Coppola, che durava da circa 10 anni. L’8 aprile scorso Gianluca e il suo assassino si erano incrociati in un bar di Casoria, finendo per azzuffarsi. Antonio Felli. Avuta la peggio nella zuffa si allontanò, e dopo essersi Procurata una pistola ritornò sotto l’abitazione di Gianluca Coppola che era in compagnia del papà Roberto, ed esplose sei colpi colpendo tre volte alla schiena la vittima.