Sabato 10 Marzo 2018, 10:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle qualificazioni per gli assoluti a Monteruscello dolore, commozione e applausi per Mario Riccio, 17 anni, nuotatore di interesse nazionale del settore agonistico della società Acquachiara di Pomigliano, morto l'altro ieri a causa di un malore durante un allenamento. Tante le commemorazioni in tutta Italia.