Morto Lucio Mauro: era presidente di «Cittadinanza attiva» a Napoli

È morto a Napoli Lucio Mauro, presidente del gruppo Cittadinanza Attiva in difesa di Napoli, uno dei più grandi contestatori del sindaco Luigi de Magistris. Mauro se n'è andato al termine di una malattia. Era dirigente di banca, maestro internazionale di scacchi, scrittore di polizieschi e pianista.

«Con le parole di Fiorenza Mauro vi comunico che Lucio Mauro il nostro amatissimo Presidente - si legge in un post del gruppo facebook - anima di Cittadinanza Attiva ci ha lasciato, attoniti distrutti dal dolore per la perdita di un grande Uomo e di un grande Amico, vi abbraccio tutti»:

«Torna, papà, nei miei sogni ti prego e raccontami ancora di quando da giovane a Capri, tu si che ti divertivi, andavi allo Splash, facevi le ore piccole e tornavi a casa a piedi ad Anacapri. Prova in sogno ancora una volta ad insegnarmi a suonare il pianoforte, stavolta ti darei retta, senza impigrirmi e canterei con te a squarciagola come facevamo tanto tempo fa. Resta ancora un po’ con me a guardare quel tramonto su Ischia cercando di intravedere Ventotene e Ponza. Correggimi ogni qual volta sbaglio una parola, con l’aria severa ma tenera, di chi ha sempre qualcosa da insegnare.

Vieni con me, passeggiamo assieme. Io ti osserverei mentre cammini e tieni le mani intrecciate dietro la schiena ed avanzi a passi lunghi, sicuri e rilassati. Ridi ancora con me e dammi la forza di farlo anche quando non dormo.

Mi risveglio ogni mattina sperando solo di aver vissuto un brutto incubo, quindi ti prego, vieni nei miei sogni ad accarezzarmi con le tue mani immense, ti aspetterò ogni notte d’ora in poi.

Ciao papà.

Ti amo.

Fiorenza Mauro».

