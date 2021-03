Covid a Napoli, Luigi Frunzio morto a 62 anni: era il capo della Dda della Procura

Non ce l’ha fatta il capo della Dda della Procura di Napoli Luigi Frunzio: si è spento poche ore fa, in una clinica di Imola dove era stato ricoverato dopo aver trascorso una lunga degenza in ospedale a Napoli, alle prese con il covid. ​

Guarito dal coronavirus, Frunzio era uscito dalla terapia intensiva e da tre giorni era stato trasferito in un centro clinico di Imola. Stroncato da una crisi respiratoria, aveva 62 anni.

È stato il procuratore di Napoli Gianni Melillo a dare una notizia drammatica per tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo come uomo e come magistrato: è mancato al nostro affetto e all’amore dei suoi cari, della sua Simona e delle sue bambine, ha scritto il procuratore.

Un intero mondo giudiziario e professionale è rimasto sgomento per la notizia della scomparsa del magistrato.