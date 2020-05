Tragico ritrovamento in un'abitazione alla periferia di Marano. Un uomo di 49 anni è stato trovato privo di vita all'interno di una casa di via Recca, nella zona collinare di Marano. L'uomo, secondo le prime ricostruioni, viveva da solo nell'appartamento e potrebbe aver accusato un malore che si è poi rivelato fatale. Ad allertare i soccorritori, giunti circa un'ora fa, i vicini del condominio, che lo avevano visto l'ultima volta e in buone condizioni nella mattinata di ieri. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale Compagnia. I militari dell'Arma di via Nuvoletta stanno eseguendo i rilievi di rito.

LEGGI ANCHE Funerali Apicella, silenzio e dolore accompagnano l'uscita del feretro

© RIPRODUZIONE RISERVATA