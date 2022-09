Marcello Piazza è morto, addio al padre dell'infettivologia: aveva 86 anni

È morto il dottore Marcello Piazza, padre della moderna infettivologia, professore insigne che ha formato generazioni di medici famosi in tutto il mondo.

Salito in cattedra a soli 35 anni, fu fautore di una nuova scuola di infettivologia ed uno dei Fondatori della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli Federico II, con un approccio moderno e rigoroso, forte personalità e spesso controcorrente. Tra pochi giorni avrebbe compiuto 87 anni.

Memorabili le sue battaglie per la promulgazione in Italia della legge di vaccinazione universale contro l’epatite B. Una legge che ha posto il nostro Paese all’avanguardia nel Mondo ed ha salvato innumerevoli vite umane. È stato tra i primi studiosi di Aids in Italia ed aprì a Napoli uno dei primi centri per l'assistenza ai malati della sindrome da immunodeficienza acquisita.

Ma nei cuori dei napoletani, Piazza è riuscito a ritagliarsi un posto anche come medico dei calciatori del Napoli di Ferlaino che vinse due scudetti. Divenne, inoltre, noto tra i tifosi per aver salvato la vita al calciatore brasiliano Alemao, che all'epoca vestiva la maglia azzurra, a cui diagnosticò in tempo una epatite fulminante.

«Ci addolora profondamente la notizia della scomparsa del collega Marcello Piazza, un uomo straordinario e uno dei padri eccellenti dell’Infettivologia. Alla sua famiglia e a tutti i suoi cari va il nostro più sincero abbraccio», lo saluta così Bruno Zuccarelli, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli e provincia.

I funerali si terranno domani a Napoli, alle ore 11:00, nella chiesa di Santa Maria a Piedigrotta.