Morto di tumore Carmine Pizza, primario oncologia dell'ospedale di Pollena

In pochi mesi grazie alla sua tenacia aveva avviato due centri per la prevenzione del melanoma, uno all’ospedale di Pollena e l’altro in quello di Torre del Greco. Un professionista serio ed una persona di grande umanità, l’oncologo di Marigliano Carmine Pizza con il suo decesso a causa di un tumore lascia nel dolore la moglie Marina, la figlia Pasqualina e un’intera comunità.

Primario del reparto oncologico dell’ospedale Apicella di Pollena e responsabile/coordinatore in quelli di Torre del Greco, Sorrento, Gragnano e Nola. Responsabile e coordinatore di diversi servizi dell’Asl Napoli 3 Sud, come i due centri per la prevenzione del melanoma di recente inaugurati.

Cordoglio da parte della direzione generale e sanitaria dell’Asl Napoli 3 Sud, del sindaco di Marigliano Peppe Jossa e di tanti pazienti che l’hanno amato. I funerali si svolgeranno domani alle 09,30 nella chiesa di San Vito a Marigliano.