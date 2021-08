Ex commerciante trovato morto a Piombino, s'indaga per omicidio

È stata aperta un'indagine per omicidio sulla morte di un ex commerciante di 76 anni, Nicola Arduini, originario di Napoli, il cui cadavere è stato trovato questa mattina nel suo appartamento del centro di Piombino, dove risiedeva da tempo, in via Cellini. È quanto si apprende dopo l'esame esterno effettuato dal medico legale.

L'uomo, che era agli arresti domiciliari per una vicenda di droga, sarebbe stato colpito alla testa da un corpo contundente. La morte risalirebbe a martedì sera e i carabinieri stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell'anziano, che è stato ritrovato stamani da alcuni familiari sul pavimento della cucina in una pozza di sangue. Nell'appartamento, la camera da letto era stata messa a soqquadro.