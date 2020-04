LEGGI ANCHE

TORRE DEL GRECO. Non è morto per coronavirus, ma se n’è andato in silenzio in questo periodo complicato lasciando tutti senza parole. E senza potergli dare l’ultimo saluto. È morto per arresto cardiaco, già soffriva di problemi al cuore., il 75enne presidente dell’associazione «Pro Loco Turris Mare Vesuvio» che da anni combatteva per il rilancio turistico della città corallina, organizzando diverse iniziative. Alberto Guida con la sua associazione aveva realizzato un progetto che, creando un percorso tra Vesuvio e area marittima, potesse dare uno slancio al turismo. Progetto, tuttavia, mai accolto dalle amministrazioni. Era un uomo buono è pieno di idee, lavorava sodo nonostante i suoi problemi di salute.Inoltre, è stato l’ideatore della «Cronoscalata al Vesuvio», il torneo in bici che ha visto per diverse edizioni ciclisti di tutta Italia scalare le pendici del vulcano. Nei giorni scorsi aveva fatto una proposta per il Coronavirus. «È anche questo il compito - scriveva - e l'iniziativa della Pro Loco "Turris Mare Vesuvio " in merito al Coronavirus. Il nostro bellissimo paese ha il primato dei contagiati, in provincia di Napoli, sarebbe opportuno individuare i positivi per curarli ed evitare ulteriori contagi e decessi. È un appello che faccio all'Ammistrazione Comunale ed ai nostri rappresentanti della Regione Campania.Teniamo presente che abbiamo una bellissima struttura ospedaliera che non è utilizzata come dovrebbe. Intanto, come ho già detto, sarebbe opportuno igienizzare il paese con mezzi dovuti, innaffiare le strade serve poco. Concludo assicurando che questo detto non ha assolutamente lo scopo di speculare e di fare polemiche di cui già sono stato accusato, vuole portare un importante contributo al nostro paese, è detto con amore e passione per la nostra città. Se la città è chiusa, apriamo il cuore. Evviva Torre del Greco!».