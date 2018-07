Martedì 31 Luglio 2018, 20:53

Non ce l'ha fatta il vice brigadiere Attilio Picoco, 45anni, in servizio presso la Compagnia carabinieri di Nola. Picoco è morto al San Giovanni Bosco intorno alle 19.00. Il militare era impegnato quel tragico venerdì 20 luglio a rilevare un tamponamento sulla Statale Nola-Villa Literno quando fu falciato da un'auto insieme al collega Vincenzo Ottaviano e al vigilante Benigno De Gennaro. Picoco era stato sottoposto anche a un duplice intervento chirurgico al rene, alle gambe e al bacino. Era in coma farmacologico, sono subentrare complicazioni e un arresto cardiaco.