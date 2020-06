Morto senza casco sullo scooter senza assicurazione: il ricordo in piazza degli amici di Giuseppe

Decine di adolescenti si sono radunati stamani in piazza della Pace, nel centro di Marano, per ricordare Giuseppe Morra, il 15 enne morto ieri pomeriggio per le conseguenze di un grave incidente stradale. In piazza sono stati esposti numerosi striscioni.

Il giovane, secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia municipale, guidava uno scooter Liberty 50 senza utilizzare il casco protettivo. Il mezzo non era assicurato.

Il 15enne, deceduto durante il tragitto tra il luogo del sinistro e l'ospedale di Giugliano, ha perso il controllo dello scooter ed è andato a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione. Non si esclude che a risultare fatale sia stato l'impatto tra lo sterno e il manubrio del ciclomotore. I vigili stanno esaminando i filmati registrati dalle telecamere degli esercizi commerciali di via Merolla.

