Lutto nella Chiesa in Campania. Monsignor Silvio Padoin, vescovo emerito della diocesi di Pozzuoli, è morto, dopo una breve malattia, la notte scorsa all'età di 89 anni. Ha retto la diocesi flegrea per 12 anni dal maggio 1993 al settembre del 2005, succedendo a mons. Salvatore Sorrentino. Nato a Pieve di Soligo (TV) l'11 aprile 1930 era stato ordinato presbitero il 9 aprile 1955 e vescovo il 26 giugno 1993. Per anni ha lavorato a Roma, in, dove ha ricoperto il ruolo di segretario della Conferenza Episcopale Italiana. Grande la commozione per la sua dipartita tra i fedeli della diocesi flegrea, dove ha lasciato un segno per la volontà di innovare e il sapersi relazionare con la gente comune.