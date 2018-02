Morto l’uomo trovato privo di sensi sui binari della Circumvesuviana

Lunedì 12 Febbraio 2018, 13:31 - Ultimo aggiornamento: 12-02-2018 13:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ce l’ha fatta R. A. , 26enne di nazionalità marocchina, trovato ferito nei pressi dei binari della Circumvesuviana ieri mattina, tra la fermata di Poggiomarino e quella di Cangiani, frazione di Boscoreale. Ricoverato nel reparto di rianimazione del secondo policlinico di Napoli, l’uomo è deceduto questa mattina. Le sue condizioni erano apparse subito disperate: aveva una profonda ferita alla testa e altre lesioni su tutto il corpo. Sulla vicenda indagano i carabinieri: il 26enne potrebbe essere stato investito da un treno oppure soltanto sfiorato e scaraventato via con la sua bicicletta (trovata accanto al suo corpo). Trovato senza documenti, l’uomo è stato identificato soltanto nel tardo pomeriggio di ieri. Attraverso una serie di verifiche all’interno della comunità degli stranieri nella zona vesuviana, sono riusciti a risalire al suo nome e cognome. L’uomo era residente a Boscoreale ed ufficialmente era senza un lavoro stabile. Il luogo dove è stato trovato il 26enne si trova in aperta campagna, molto lontano dal centro abitato. Di notte è completamente buio e sarebbe stato impossibile per il conducente del treno accorgersi della presenza dell’uomo che, peraltro, aveva un tasso alcolemico piuttosto alto.