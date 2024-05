Morto Vittorio Monteleone, addio all'ortopedico apprezzato a livello internazionale

È morto Vittorio Monteleone, specialista in ortopedia apprezzato in tutto il mondo.

Ad annunciarlo è Flora Beneduce, politica e medico napoletano con un post sul suo progfilo Facebook: «Cari amici, oggi ci ha lasciati il Dottor Vittorio Monteleone, luminare di ortopedia, è stato un mastro della scuola medica internazionale. Dedicò la sua vita alla cura e al conforto di chi soffriva. Caro amico di famiglia, sono accanto ai suoi affetti, penso all'amata moglie Rita.La sua compassione e saggezza resteranno per sempre nei cuori dei pazienti e delle famiglie che ha assistito. La sua memoria sarà un faro di speranza e di umanità. Riposi in pace».

Monteleone è nato a Sannicardo Garganico in Puglia e dopo la laurea in Medicina e Chirurgia conseguita a Roma, arriva a Napoli per la specializzazione.

Ed è proprio a Napoli che si è svolta tutta la sua carriere: prima il primariato all'Ospedale degli Incurabili, poi al San Paolo e infine al Cardarelli.