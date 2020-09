Dipendente positivo al Covid, chiusa una scuola di Casoria

Casoria - Un dipendente è risultato positivo al covid-19, rinviato il primo giorno di scuola alla Moscati. È la scuola ad avvisare i genitori con una comunicazione ufficiale. Il dipartimento di Prevenzione ha immediatamente disposto tampone e 14 giorni di quarantena, per quanti sono stati in contatto con il dipendente. L'ultimo giorno in cui ha prestato servizio presso l'istituto è stato venerdì 18, e la notizia della positività è stata comunicata alla scuola martedì 22. Gli ambienti sono stati sanificati, e si prevede il ritorno a scuola per giovedì. L'istituto è composto da tre sedi, e conta trecentoventisette alunni. I plessi dell'istituto comprensivo 2 Moscati-Maglione sottoposti a procedura di sanificazione sono quelli della secondaria di primo grado in via Pelella e in piazza Pisa.

