Mostra d'Oltremare, Panini vuole un direttore generale ma il Cda si spacca e lo boccia

Acque agitate alla Mostra d'Oltremare: il Comune, azionista di maggioranza, tenta il blitz per reintrodurre la figura del direttore generale - tagliata pochi mesi fa perché troppo costosa - e chiede invece di tagliare quelle che ritiene «consulenze inutili» che costano mediamente 20mila euro l'anno e sono appena 5. Una poltrona, quella di direttore generale, che serve probabilmente a rimettere assieme la maggioranza molto risicata che sostiene il sindaco Luigi de Magistris. Una manovra che però spacca il Cda con i due membri del Comune, il Presidente Remo Minopoli e la Consigliera delegata Valeria De Sieno che hanno idee diverse sull'argomento. E con il componente designato dalla Regione Alessandro Limatola che è pronto a votare no all'ennesimo cambio di statuto. Che assegnerebbe anche al Presidente deleghe da sottrarre alla stessa De Sieno

Insomma l'emergenza sanitaria e sociale scaturita dall'epidemia da Coronavirus non sembra fermare la politica politicante. Il caso scoppia 48 ore fa nel corso dell'assemblea dei soci. Per il Comune in videocollegamento il vicesindaco Enrico Panini, per la Città metropolitana azionista dell'Ente ma senza diritto di nominare un membro nel cda il consigliere metropolitano e comunale Elpidio Capasso. È Panini a rilanciare la questione del direttore generale, ci prova dal 30 dicembre quando spedì al management una missiva che ha portato ora anche all'attenzione dell'Assemblea dei soci. «Il socio di maggioranza - si legge - ha ravvisato l'esigenza di una modifica statutaria volta alla previsione nello stesso statuto del direttore generale. Tale scelta è legata essenzialmente all'obiettivo di rafforzare il management al fine di favorire lo sviluppo di attività strategiche per l'Ente». Un siluro per Minopoli, ma soprattutto per la De Sieno che ha le funzioni di amministratore delegato della Mostra. Tanto che dalla Mostra trapela che tra le opzioni messe in campo da Panini nel corso dell'Assemblea ci sarebbe quella di scaricare su Minopoli, nominato in quota all'assessora Alessandra Clemente, tutte le deleghe che riguardano i rapporti commerciali, diventerebbe lui l'interlocutore di chi vuole affittare un padiglione alla Mostra o organizzare fiere ed eventi. Alle De Sieno resterebbero la deleghe di gestione del personale. Una mossa che però è stata contestata nel corso dell'Assemblea perché come è noto, secondo la legge Madia, il presidente deve avere solo deleghe di rappresentanza, ma non gestionali. Discussione aperta su questo fronte e se ne riparlerà alla prossima Assemblea, ma di certo tanto Limatola quanto la De Sieno non sono d'accordo su questa impostazione.

È il vicesindaco che ha chiesto il contenimento dei costi e il taglio dei consulenti, tuttavia il costo dello stipendio di un direttore generale potrebbe essere ben superiore a quello dei 5 tagli. A essere fatti fuori sarebbero queste 5 figure professionali: un addetto al web, al marketing, l'addetto stampa, un consulente del lavoro e un agronomo. Chi beneficerebbe della poltrona di direttore generale che sostanzialmente commissarierebbe l'intero cda e risponderebbe solamente al sindaco? Gli appetiti sono grandi quanto la debolezza della maggioranza arancione. Una partita seria visto che il rimpasto di giunta è solo rinviato a fine epidemia e c'è da sistemare un intero organigramna che deve restare in sella fino a maggio dell'anno prossimo. Tra quelli che potrebbero ambire a proporre un nome per quella poltrona ci sono i Riformisti democratici di Gabriele Mundo, visto che oggi la Mostra è tutta in mano alla corrente della Clemente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA