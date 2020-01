«Nessuno ha mai il coraggio di affidare un incarico così importante e prestigioso a un giovane e quando lo si fa ci sono sempre polemiche a cui risponderò con i fatti, con l'impegno, con la dedizione e con il progetto che vogliamo portare avanti». Così Remo Minopoli, neo presidente della Mostra d'Oltremare, oggi alla sua prima uscita pubblica in occasione del pranzo solidale organizzato nei padiglioni dell'ente fieristico dal Comune di Napoli. Minopoli, 34 anni, ha conseguito la laurea in Scienze del Turismo alla Federico II ed ha esperienza nel sociale avendo gestito per anni, fino alla scorsa estate, il Residence «Il Castagno» nella zona dei Camaldoli, CAS convenzionato con la Prefettura per ospitare i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. Inoltre è imprenditore del 'by night': è stato responsabile booking e tour manager di Capone & Bungt Bangt, mentre oggi vanta collaborazioni con il Cocktail Bar Block Boutique di Pozzuoli. Obiettivo dichiarato di Minopoli è «mettere a valore l'intero patrimonio della Mostra e condividerlo con realtà, come associazioni e cooperative, che spesso sono alla ricerca di spazi in città per manifestazioni e iniziative. Dobbiamo saper sfruttare al meglio le enormi potenzialità di Mostra - ha affermato Minopoli - mettendoci a disposizione di nuove idee progettuali e per coinvolgere anche la Mostra nel fermento culturale che da anni sta caratterizzando la città». Un circuito, quello turistico e culturale, da cui la Mostra - ha evidenziato il presidente - «è rimasta fuori e ferma. Ci dobbiamo rimettere al passo». Un nuovo orizzonte a cui aprirsi «anche perché il comparto fieristico, anche a livello nazionale, ha subito una flessione e quindi bisogna saper innestare novità e mettersi al passo con le principali attività che in Italia hanno maggiore presa sul pubblico. Restare legati a vecchi schemi può aver danneggiato e lasciato indietro il complesso».