Mostra d'Oltremare, un paradiso perduto: il progetto di rilancio ​non decolla

Forse non tutti sanno che aleggia sulla Mostra d'Oltremare una maledizione. Appena un mese dopo la sua inaugurazione (arrivò addirittura il re Vittorio Emanuele III, nel 1940) scoppiò la Seconda guerra mondiale: i bombardamenti distrussero rapidamente il 60% degli edifici, ancora nuovi di zecca, costruiti in appena sedici mesi di lavori. La Mostra fu chiusa e rimase in stato di abbandono per anni, ben oltre la caduta del fascismo, anche per ragioni ideologiche. Tutta quell'architettura era un omaggio al regime, e il nome e la funzione stessi, diretti a celebrare le conquiste coloniali del fascismo, furono rigettate. Sarà per questo che, dentro una sorta di omaggio di destino alla sua storia, si è poi deciso di farne, con costanza nei decenni, trasversalmente alle fasi politiche e alle amministrazioni, fino alla recente nomina del nuovo presidente, una sorta di feticcio alle occasioni mancate. Un paradiso perduto. Il simbolo forse più calzante della Napoli decadente che proprio non ce la fa. Vorrebbe ma non ci riesce. Che cosa poteva essere, che cosa è stato, che cosa sarà la Mostra d'Oltremare, oggi guidata da un presidente esperto di cocktail (), lo dicono quegli enormi viali disabitati il primo dell'anno, in una giornata di sole, quando altrove le città spalancano i balconi e mostrano le bellezze: padiglioni deserti, spazi che sembrano quadri di De Chirico, con quella stessa angosciante sospensione nel vuoto dell'esistenza.«Aprite Parco Robinson alla città, lo vogliamo libero e gratuito, è l'unica area verde del quartiere», urla sui social, che per ogni post pubblicato dai media manager della Mostra ripete sempre lo stesso commento. «Così magari qualcuno se ne accorge». È l'appello di molti perché stringe il cuore, in una città che ha fame di spazio, vederne tanto utilizzato così poco e in maniera così occasionale. I concorsi pubblici. Qualche mostra. Qualche concerto. Quel che resta della gloriosa Fiera della Casa, poi il Salone della Nautica, il Comicon. In tutto il lungo periodo festivo, in un'area così ampia, si è visto solo quello che è stato definito il meraviglioso spettacolo della Fontana dell'Esedra. Venticinque minuti di giochi di luci e di acqua, dalle 18 alle 19.30, nemmeno tutti i giorni. Ieri sera il concerto di Capodanno della Nuova orchestra Scarlatti (biglietto di ingresso 22 euro). Un altro concerto sabato prossimo. E il quattro gennaio, alle 18, intorno alla stessa fontana, ci sarà anche la discesa della Befana dalla Torre delle Nazioni. Un vigile del fuoco mascherato che consegnerà dolci e caramelle ai bambini. Che bello. Sul planning eventi di gennaio ce ne sono solo tre. Due sono i concerti, il terzo è la prima edizione di Tuttohotel, una fiera di settore, che comincia il 13 gennaio e dura tre giorni. Poi, vuoto. A dicembre ci sono stati nove eventi, compresi gli esami per avvocato. A febbraio è in programma Nauticsud per otto giorni. Marzo, aprile, e a seguire poco o niente. Da luglio, zero, almeno per ora. Padiglioni vuoti. Possibile che uno spazio di queste dimensioni non possa dare di più alla città?Conviene metterli in fila i numeri della Mostra d'Oltremare per capire che cosa è davvero e cosa potrebbe diventare se intorno ci fosse un vero progetto. Circa 720mila metri quadrati di verde e di edifici, di padiglioni, di fontane. Un parco arboreo straordinario, con ricchezze botaniche che non si immaginano: palme, alberi d'alto fusto, specie tropicali importate dal regime fasciste negli anni '40 direttamente dalle colonie d'Oltremare, di cui la Mostra doveva celebrare la grandezza. Un milione di piante esotiche. C'è perfino un lago, il Fasilides, su un'area di 8mila metri quadrati, con la ricostruzione fedele del castello di Gondar nella città africana di Facil Ghebbi. Nel lago vive una specie protetta, il Rospo smeraldino. Dopo anni di chiusura forzata, dal 2014, almeno, il parco è aperto al pubblico. Ma non sempre. E quando apre dai tre ingressi di Kennedy, Tecchio e Marconi, lo fa al prezzo di un euro (dieci euro di abbonamento mensile). Sempre che non ci siano cause di forza maggiore. La piscina olimpionica (3 milioni di litri d'acqua, una capienza bagnanti di 525 in contemporanea) è stata riaperta il primo agosto. In quaranta giorni ha staccato 1500 biglietti. Ma poi c'è un Solarium di 2mila metri quadri, ci sono campi da tennis, un hotel 4 stelle, un teatro piccolo da 500 posti e uno grande da 815. C'è la famosa arena flegrea (6mila posti, un palco da mille metri quadri, 16 camerini singoli). C'è l'area congressi (un palazzetto da 6mila mq, nove sale, capienze da mille a cento posti). E c'è l'enorme area espositiva, con dieci padiglioni e 50mila mq, con edifici per uffici e strutture di pregio architettonico come il Cubo d'oro e la Torre della Nazioni. C'è una Fontana centrale, l'Esedra, con 900 mq di superficie complessiva, 12 vasche a cascata e 24 fontane scenografiche. Insomma, c'è un mondo dietro quella cancellata bianca di piazzale Tecchio, dietro quelle inferriate azzurre e arrugginite di viale Kennedy. C'è un piccolo paradiso. C'è lo spazio immenso di un evento permanente, di uno spettacolo continuo. Ma chi lo sa? Numeri che nessuno immagina. Non nel quartiere, figuriamoci nel resto della città. Non lo sa nessuno, perché quel patrimonio è una sorta di tesoro occultato, sottoutilizzato, non condiviso, poco partecipato. Sarà la maledizione delle bombe ma questo è il vero bene comune a cui non si vuole davvero bene.