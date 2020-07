Napoli, Simona Carrino nel cda ​della Mostra d'Oltremare

La nuova componente del Consiglio di amministrazione della Mostra d'Oltremare è Simona Carrino. Il sindaco, Luigi de Magistris, ha firmato oggi il decreto di nomina. Carrino subentra a Valeria De Sieno che alcune settimane fa aveva rassegnato le dimissioni. Carrino, napoletana, classe 1963, è laureata in Economia e commercio presso l'Università di Napoli, è dottore commercialista e conciliatore in materia civile e commerciale. Negli anni, tra gli altri, ha ricoperto diversi incarichi in qualità di amministratore giudiziario e consulente tecnico presso il Tribunale di Napoli e presso la Corte d'Appello di Napoli e incarichi di Ctu nell'ambito di giudizi arbitrali.

Ultimo aggiornamento: 15:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA