Sabato 24 Marzo 2018, 21:19 - Ultimo aggiornamento: 24-03-2018 21:22

ACERRA. Si scontra frontalmente con un trattore, muore a sedici anni a bordo del suo scooter. È accaduto oggi pomeriggio ad Acerra in contrada San Giovanni a poche centinaia di metri dal popoloso quartiere “Madonnelle”. A perdere la vita è stato Pasquale Morgillo, uno studente dell’ istituto professionale “Russo” di Cicciano. L’impatto con il rimorchio del mezzo agricolo è stato fatale nonostante indossasse il casco. Il giovanissimo centauro è morto subito dopo l’arrivo nel pronto soccorso della locale clinica dei Fiori. Il suo compagno, un diciottenne anch’egli di Acerra, ha invece riportato la frattura di una gamba ed escoriazioni su tutto il corpo. Sull’incidente avvenuto quando da poco erano passate le 14 indaga la polizia municipale di Acerra e la procura di Nola. Sotto choc il guidatore del trattore che al momento non risulta essere indagato. L’impatto pare sia avvenuto dopo che lo scooter è sbandato in una curva della stradina di campagna.