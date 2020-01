Una moto officina abusiva vicino al Real Orto Botanico di Napoli: denunciato il meccanico

Un'officina per la riparazione di moto è stata sequestrata dalla polizia ambientale. La struttura, secondo gli investigatori, operava senza alcuna autorizzazione. L'intervento della polizia locale è scattata a seguito della segnalazione presentata alla polizia ambientale nella quale alcuni residenti nelle strade limitrofe all'Orto Botanico lamentavano il comportamento tenuto dal gestore di una moto officina che avrebbe occupato marciapiede e buona parte della carreggiata con i tanti ciclomotori in riparazione. Il titolare della struttura, un 34enne napoletano, è stato denunciato.

Ultimo aggiornamento: 17:23

