Venerdì 1 Febbraio 2019, 12:54

I carabinieri della stazione forestale di Pozzuoli sono intervenuti nell’area protetta della “foresta demaniale di Cuma” dove hanno scoperto e interrotto corse di motocross non autorizzate.Hanno identificato e denunciato 3 persone per deturpamento delle bellezze naturali e sequestrato le moto utilizzate.Bloccati 3 uomini: due motociclisti -un 44enne di Nola e un 59enne di Saviano- e il proprietario dell’area, un 46enne di bacoli, tutti denunciati per deturpamento delle bellezze naturali.Le corse infatti si svolgevano sulle caratteristiche “dune” situate tra i comuni di Bacoli e Pozzuoli, di particolare pregio paesistico e ambientale tanto da essere censite come s.i.c. (sito di interesse comunitario) e ricadenti nel parco regionale dei Campi flegrei nonché nel piano paesistico dei Campi flegrei.