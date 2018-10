Motoraduno Vincenzo Liguori, rombo di motori per ricordare la vittima innocente

Giovedì 4 Ottobre 2018, 19:28 - Ultimo aggiornamento: 04-10-2018 20:04

Si terrà domenica 7 ottobre la settima edizione del Memorial Motoraduno “Vincenzo Liguori”. L’associazione Liberi Pensieri di Pollena Trocchia organizza l’evento in ricordo di Vincenzo Liguori. Come ogni anno, confluiranno sin dalle prime ore del mattino nel paese vesuviano centinaia di motociclette, vespe e scooter provenienti da tutta la regione.Un minuto di silenzio. Un rombo di motori. La partenza. Una mattinata tra le due ruote per ricordare Vincenzo Liguori, vittima innocente della criminalità, ucciso da un proiettile vagante a San Giorgio a Cremano il 13 gennaio 2011 mentre era al lavoro nella sua officina.«Vincenzo Liguori è stato ed è per noi una figura molto importante. Ricordarlo, come facciamo con questo appuntamento è fondamentale. Da sei anni – ha dichiarato Gianni Ognibene, presidente dell’associazione “Liberi pensieri” – l’associazione si impegna in questa manifestazione anche per la solidarietà alla famiglia e per la denuncia a tutte le illegalità».Raduno alle 8.00 presso l’area mercatale in via Esperanto. Alle 10.30 il via alla gara di agilità e di lentezza. Alle 11.30 la sfilata di moto. Al termine della manifestazione ci saranno le premiazioni delle gare di agilità, di lentezza e di tutti i club motociclistici partecipanti. Alle 12.30 è prevista la premiazione. Rispetto agli anni precedenti quest’anno il giro in moto sarà prolungato per permettere ai motociclisti di passare dalla piazzetta intitolata a Vincenzo Liguori.Alla manifestazione prenderanno parte, come ogni anno, delegazioni del Coordinamento familiari vittime di criminalità.