Controlli nel Napoletano, sequestrati ​motorini senza assicurazione

I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno presidiando la città di Casavatore, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio. Massimo impegno dei militari della compagnia di Casoria, dislocati nei punti strategici della città per posti di controllo. Servizio effettuato anche con la presenza dei carro attrezzi. Diversi gli scooter sequestrati e i centauri sanzionati perché in giro senza la prevista assicurazione. Sono in corso diverse perquisizioni alla ricerca di armi e droga. Sei le persone già sanzionate per la violazione della normativa anticovid.

