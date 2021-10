Movida, un 17enne non si ferma all'alt: cade e colpisce un carabiniere

Movida sicura a Frattamaggiore grazie ai controlli dei carabinieri della Compagnia di Giugliano intervenuti con i colleghi del Gruppo di Castello di Cisterna e del 10 Reggimento Campania. Durante le attività, i militari hanno controllato 240 persone e 115 veicoli e hanno elevato 28 verbali al codice della strada. Sanzioni per 34 mila euro, e 13 moto e scooter sotto sequestro.

In più, gli uomini della Benemerita hanno denunciato un 17enne di Casoria per resistenza a pubblico ufficiale: in sella al ciclomotore, senza casco, patente e assicurazione, non ha rispettato l’alt della pattuglia e caduto per terra dopo aver colpito anche uno dei militari. Per il centauro e il carabiniere, tre i giorni di prognosi.