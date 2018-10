CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 7 Ottobre 2018, 12:47

Si terrà il prossimo 21 dicembre la prima udienza sulla movida napoletana. Ai piani alti della Torre a del Palazzo di giustizia di Napoli, lo scontro andrà in scena nella stanza del giudice Barbara Tango, la stessa - a voler consultare gli archivi di cronaca - che ha condannato al risarcimento dei danni il gestore di un locale di via Bellini per il caos acustico notturno e la mancata disposizione di alcuni accorgimenti a tutela della salute pubblica. Un braccio di ferro legale che ora attende la risposta sulla gestione dell'industria del divertimento notturno in via Coroglio e in una parte del versante flegreo. In sintesi, questi sono gli schieramenti: dinanzi al giudice Tango, ci sono 24 nuclei familiari che abitano nella zona del versante occidentale di Napoli, che hanno citato in giudizio Comune di Napoli e Autorità portuale, ritenendo questi due enti responsabili per l'inquinamento acustico che si registra in alcuni giorni della settimana e in alcune stagioni dell'anno, ma anche per una più generale condizione di invivibilità che si impossessa dell'intera area, a causa di ingorghi notturni (con sosta selvaggia e scarichi di auto imbottigliate fino all'alba) provocati dalla cattiva gestione della zona.IL DOCUMENTOUna citazione in giudizio che porta la firma di 24 cittadini, tutti rappresentanti del comitato per la quiete pubblica e la vivibilità cittadina coordinato dall'avvocato Gennaro Esposito. Chiare le ragioni della citazione in giudizio: «I cittadini residenti trascorrono notti insonni, a causa delle molestie acustiche provocate dalla contemporanea presenza di ben sette discoteche in via Coroglio, su suolo demaniale, in virtù della concessione da parte dell'autorità portuale di Napoli». Poi se la prendono con il Comune, secondo quanto emerge dall'atto di citazione: «Nonostante la insostenibilità delle condizioni di vita degli istanti, il Comune di Napoli incurante dello stato di degrado autorizza, solitamente, ogni anno anche eventi in deroga ai limiti acustici». E agli atti del procedimento vengono inseriti anche delle relazioni dell'Asl che attesterebbero continui sforamenti e ripetute violazioni degli standard imposti a chi gestisce attività di ricezione notturna. E non è tutto. Sempre secondo la ricostruzione di parte, ci sarebbero anche referti medici sui disturbi psicofisici provocati dalla mancanza di sonno nelle ore notturne sempre e comunque riconducibili al baccano delle discoteche. Scrivono i legali che rappresentano le 24 firme: «Il rilevante inquinamento acustico accertato dall'Asl Napoli uno centro costituisce una ipotesi eccezionalmente grave che impone l'urgente ed immediata adozione dei provvedimenti».Critiche anche alle sanzioni che in questi anni sono state notificate ai gestori dei locali, con provvedimenti che vengono ritenuti blandi e poco incisivi o comunque incapaci di fronteggiare un fenomeno tanto radicato: «Nonostante la situazione in piazza Bagnoli-via Coroglio e strade adiacenti sia assolutamente nota, anche per il risalto quotidiano dato dalle cronache cittadine, il comune di Napoli competente alla tutela della salute pubblica ed alla salubrità del territorio cittadino non ha mai adottato qualsivoglia provvedimento volto a tutelare le case di abitazione dei cittadini residente dal costante inquinamento acustico, benché più volte invitato e diffidato, essendosi limitato ad adottare provvedimenti sanzionatori inadeguati, consistenti in pochi giorni di chiusura, peraltro infrasettimanali, che non scoraggiano affatto i gestori e gli avventori dall'adottare comportamenti illeciti e inquinanti».